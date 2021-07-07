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Bakan Koca'dan aşı ve Delta varyantı açıklaması! Resmen duyurdu: Yeni uygulamalar olacak
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün 16.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Koronavirüse karşı sürdürülen aşı seferberliğinin ele alındığı toplantıda dünyayı paniğe sevk eden Delta, Lambda gibi varyantlar başta olmak üzere Koronavirüsle ilgili gelişmeler değerlendirildi. Toplantı sonrası Bakan Koca, 'Yeni varyantlardan, mutasyonlardan haberler gelmeye devam edecek' dedi ve yeni uygulamaların geleceğini duyurdu. İşte madde madde Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları...