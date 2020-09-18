Bakan Koca'dan aşı müjdesi!

Salgın başlamadan önce yaşadığımız Elazığ depremi bir afet durumunda bu hastanelerin ne kadar önemli olduklarını anlamamız için vesile olmuştu. Her bir odası yoğun bakıma çevrilebilir bir yapının önemini Kovid-19 nedeniyle herkes görüyor. Manisa'da şehir hastanesini geçtiğimiz yıl açmıştık. Yakın da İzmir, Bayraklı Şehir Hastanesi hizmete geçecek. Ege'nin sağlık hizmetlerine önemli bir katkı sağlayacak. Bu yatırımızı 2021'de tamamlayacağız.

İzmir'in sağlık turizmine ve gelişmesine katkı sağlayacak. Menderes Devlet Hastanemizin ikmal inşaasının ihalesini yaptık. Beydağı ilçe hastanemizin geçici kabul işlemlerini başlattık. Kemalpaşa devlet hastanemizin ek binasının inşaatı tamamlandı. Aydın şehir hastanemizin ihalesini geçen hafta yaptık. Didim devlet hastanesi ek binasının inşaatına başlıyoruz. Aydın Yenipazar ilçe hastanemizin inşaasını tamamladık. Uşak devlet hastanemizin 200 yataklı ek binasını hizmete aldık. Karahanlı hastanemizin geçici kabul işlemlerine başladık. Sivaslı hastanemizin inşatına başlıyoruz. Kula devlet hastanemizin ikmal ihalesini tamamladık. Salihli hastanemizin yer tahsisi tamamlandı.

Muğla'da eksiklik gördüğümüz tüm sağlık tesislerimizin yatırım programına aldık. Bodrum devlet hastanemizin ikmal ihalesini yaptık. 2021 yılında Bodrum ilçemiz yeni hastanesine kavuşacak. Marmaris devlet hastanesi inşaatı başlandı, Yatağan devlet hastanesinin inşaatı tamamlandı. Denizli şehir hastanemizde proje çalışmalarında sona gelindi. Çivril devlet hastanemizin ek hizmet binası inşaatına devam ediyoruz.

Bugün burada çok verimli saha çalışması yaptığımız kanaatindeyim. Biz de bu çalışmaları destekleyecek imkanları onlara sağlamak üzere üzerimize düşenleri yapacağız. Salgınla mücadele ancak güç birliği ve sorumlulukla olur. Temizlik, maske, mesafe tedbirlerine uyduğumuz ölçüde virüs etkisiz kalacak, çabuk tehdit olmaktan çıkacaktır.

Ordu, Şehir hastanelerini sayın Cumhurbaşkanımızın 'hayalim' dediği projeyi hayata geçirmek için gayret sarf ediyoruz. Bütün disiplinleriyle yetkin olan ve hastanın artık oradan başka bölgeye sevk edilmediği hastaneler olarak planlıyoruz. Ayrıca 10 tane şehir hastanemizin ihalesi bu dönemde başlatılmış oldu. Bu hastaneleri daha çok kendi kaynaklarıyla, imkanlarıyla bu yatırımları yapan bir ihale süreci başladı. 2 haftalık zaman diliminde üç şehir hastanemizin ihalesini yaptık. Biri Aydın, ikincisi Antalya , üçüncüsü Samsun . Üç ilimizin ihale süreci tamamlandı. Pazartesi günü Trabzon ilimizin şehir hastanesi ihalesi yapılıyor olacak. Diğer kalan 6 ilimizdeki şehir hastanelerin ihaleleri önümüzdeki aylarda tamamlanmış olacak. Urfa, Diyarbakır Sakarya , Denizli ve Rize illerinde de bu şehir hastanelerimizin ihaleleri önümüzdeki aylarda tamamlanmış olacak. Bu süreçte kendi kaynaklarını yapan bir dönem.

Bu bölgelerimizde çok yoğun insan hareketliliğin, turizm canlılığının olduğunu biliyoruz. Antalya dahil olmak üzere İzmir, Muğla bu illerimizde vaka artışının olmadığını görüyoruz. Bu kadar hareketliliğin olduğu dönemde bizim özellikle sağlık çalışanlarımızın, ordumuzun sahada ve dünyadan farklı olarak uyguladığı filyasyon dediğimiz iz takibini çok ciddi olarak takip ettiğini görüyoruz. Yoğun bakımlarda yer yer artışlar yapma kararı aldığımızı söyledim. Bu yüzde 80 veya 90 doluluğu olan hiçbir ilimiz yok.

Bu yaz döneminde düşüşün ağırlıklı maske kullanımı, hasta temasıyla olmasıyla, virüsün geçmesiyle olduğunu bildiğimizden maske ile temasın mesafenin önlediğini görüyoruz. Bu illerimizde turizmin hareketli olduğu bölgelerde İzmir dahil olmak üzere şu an stabil döneme giriyor. Zannediyorum önümüzdeki hafta vakaların düştüğünü görüyor olacağız. Muğla'da düştüğünü görüyoruz. Erken dönemde tedavinin başarılı sonuç verdiğini görüyoruz. Turizm amaçlı gelen vatandaşımızın kendi iline dönme dönemlerinde özellikle 1 haftayı daha hassasiyetle, teması azaltarak, biraz kendilerini izole etme çabası içinde olurlarsa faydalı olacağının altını çizme istiyorum.

Bu dönemde gerçekten cephede savaş veren sağlık kahramanlarımız ve çalışanlarımız oldu. Onların fedakarlığı ve özverisiyle bu dönemin yükünü nasıl kaldırdığımızı iyi biliyorum. Yoğun bakım şartlarında çalışan bir hemşire arkadaşımızı, sağlık personelimizi, hekim arkadaşımızı o ortamda bir şekilde Kovid'li olduğu bilinen hastaya günlerce, saatlerce o kıyafetlerle nasıl yakınlık içinde hizmet ettiğini, yeri geldiğinde damar yolunu açmak için saatlerce uğraşmak zorunda kaldığını, evine giderken çocuğuna yakın duramama veya o virüsü taşıma endişesi içinde hareket etme, eşine, anne, babasına bulaştırmama için çaba sarfeden arkadaşlarımızdan bahsediyoruz.

Ne kadar teşekkür etsek azdır onlara. Yeni açtığımız hastanelerimiz için bir çalışma yapılıyor. Hangi alanlarda personel alımının yapılacağını bildirmiş oluruz.

Eğitimle ilgili daha önce de ilan edildiği şekilde 21 Eylül Pazartesi günü hazırlık ve 1.sınıfların eğitim i başlıyor. Nasıl bir eğitim süreci tedbir alınması gerektiği detaylandırıldı. 2+5 gün şeklinde bir uygulama önerisi yapılmıştı. 5 günlük zaman diliminde belirtilerin çıkma ihtimali düşünülerek şekillendirilmişti. 3 hafta sonrası dönem içinde daha önce kademeli geçişin olacağı ilan edilmişti. 3 hafta sonrası için salgının seyrine göre Bilim Kurulunun değerlendirilmesi olacak. O durumda salgının seyrine göre bunun duyurusu yapılmış olur.

Aşı denemelerinde özellikle dünyada şu an faz 3 çalışmasına gelmiş olan 9, uygulaması başlamış olan 6 aşı çalışması var. Bu çalışmaların 2 tanesi için Türkiye'de de izin verildi faz 3 çalışması için. Üçüncüsü için de Rusya 'da üretilen bir aşının müracaatı sözkonusu. Burada temelde biz bir deneme yapmıyoruz. Aşı çalışmasında prekilinik çalışmalar yapılır, fare, maymun benzeri hayvan çalışması yapılır. Faz dönemleri insan üzerine yapılan çalışmaların olduğu dönemdir.

Biri Faizer'in biri de Çin'in Sinovak çalışmasıydı. Bununla ilgili çalışmaları Bilim Kurulumuz yeterli gördü ve izin verdi. Biri Hacettepe 'de başladı. 23 merkezde bu yapılıyor olacak. Başta 1200 kişi üzerinde yapılıyor olacak, devamında 12 bin 13 bin kişi üzerinde yapılması hedefleniyor.

İzin verirken şunu hedefledik, aşıya erken dönemde erişmek istiyoruz. Aşının bizim vatandaşımızın üzerinde etkili olup olmadığını bilerek ona göre aksiyon almak istiyoruz. Bunun dışında kendi aşı çalışmalarımız var. 13 tane aşı çalışması sözkonusu. İki tanesi hayvan aşamasını geçmek üzere. Önümüzdeki aylar faz 1 çalışmasına geçme noktasında bir dönemi görmüş olacağız. Tahminim gelecek yılının ilk yarısında bizim aşıda ilerleme olacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Biz sadece bir yere bağlı kalarak değil, bu aşının çıktığı erken dönemde erişmek istiyoruz. Birçok üretici ile yakın işbirliği içindeyiz. Rusya, Çin, İngiltere dahil olmak üzere.

Tahminim yıl sonuna doğru aşılardan birine erişimiz olacak.