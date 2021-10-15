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Bakan Koca'dan aşı mesajı! 'Daha önce böyle bir sorumlulukla az karşılaştık'

15 Ekim 2021 Cuma - 10:49 | Son Güncelleme : 15 10 2021 - 10:53

Bakan Koca: Covid-19 aşılarını aksatmadan yaptıran şu üç şeyi yapmış olur: Kendini korumaya alır. Yakın çevresinde ve şehrinde riski azaltır. 84 Milyonu, salgına karşı verdiği zorlu mücadelede güçlendirir. Kendimize ve tüm topluma karşı böylesi bir sorumlulukla daha önce az karşılaştık.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Covid-19 aşısının yaptırılmasının önemine dikkat çekti. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Covid-19 aşılarını aksatmadan yaptıran şu üç şeyi yapmış olur: Kendini korumaya alır. Yakın çevresinde ve şehrinde riski azaltır. 84 Milyonu, salgına karşı verdiği zorlu mücadelede güçlendirir. Kendimize ve tüm topluma karşı böylesi bir sorumlulukla daha önce az karşılaştık." dedi.

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