Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Covid-19 aşısının yaptırılmasının önemine dikkat çekti. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Covid-19 aşılarını aksatmadan yaptıran şu üç şeyi yapmış olur: Kendini korumaya alır. Yakın çevresinde ve şehrinde riski azaltır. 84 Milyonu, salgına karşı verdiği zorlu mücadelede güçlendirir. Kendimize ve tüm topluma karşı böylesi bir sorumlulukla daha önce az karşılaştık." dedi.
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- Bakan Koca'dan aşı mesajı! 'Daha önce böyle bir sorumlulukla az karşılaştık'
Bakan Koca'dan aşı mesajı! 'Daha önce böyle bir sorumlulukla az karşılaştık'
15 Ekim 2021 Cuma - 10:49 | Son Güncelleme : 15 10 2021 - 10:53