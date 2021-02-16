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Bakan Koca'dan 'aşı' çağrısı
Bakan Koca'dan 'aşı' çağrısı
DHA
| 16 Şubat 2021 Salı - 11:51
| Son Güncelleme : 16 02 2021 - 11:55
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sırası gelen kişilerin koronavirüsle mücadele kapsamında aşı yaptırması yönünde çağrıda bulundu.
SONRA OKU
Sağlık Bakanı
Fahrettin
Koca, aşı çağrısında bulundu.
Bakan Koca,
Twitter
hesabından yaptığı açıklamada, "Aylardır yaşadığımız korku, sonunda bir iğne ucu kadar küçülecek. Sıramız gelmişse aşımızı yaptıralım" ifadesini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il il vaka sayısını açıkladı! İstanbul, İzmir, Ankara...
Sağlık Bakanı Koca: Bugün 500.000'den fazla aşı yapıyoruz
ETİKETLER
Fahrettin Koca
koronavirüs
Sağlık Bakanı
aşı
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