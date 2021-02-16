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Bakan Koca'dan 'aşı' çağrısı

DHA |  16 Şubat 2021 Salı - 11:51 | Son Güncelleme : 16 02 2021 - 11:55

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sırası gelen kişilerin koronavirüsle mücadele kapsamında aşı yaptırması yönünde çağrıda bulundu.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı çağrısında bulundu. 
 
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aylardır yaşadığımız korku, sonunda bir iğne ucu kadar küçülecek. Sıramız gelmişse aşımızı yaptıralım" ifadesini kullandı.
 
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