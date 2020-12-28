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Bakan Koca'dan 'aşı' açıklaması: Zorlayıcı bir uygulama olmayacak

DHA |  28 Aralık 2020 Pazartesi - 0:30 | Son Güncelleme : 28 12 2020 - 0:30

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı geliştirilen aşıların zorunlu olmayacağını belirterek, "Vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak" dedi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı geliştirilen aşılarla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Eski açıklamalarından birini alıntılayarak açıklama yapan Bakan Koca, "Aşının zorunlu olmayacağını daha önce de söylemiştim. Aşılama programımız hazır. Vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak. Aşının gerekliliğini bilim insanlarımızla toplumumuza anlatarak ikna etme çabası içinde olacağız. Bunun dışında bir uygulama söz konusu olmayacak" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs
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