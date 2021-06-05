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Bakan Koca'dan aşı açıklaması: Sonuçlarını çok yakında göreceğiz

05 Haziran 2021 Cumartesi - 0:18 | Son Güncelleme : 05 06 2021 - 0:18

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Aşıda toplam 30 milyon doza ulaştık. Bugün itibariyle ulaştığımız bu sayının sonuçlarını çok yakında, 84 Milyon birlikte göreceğiz.' açıklamasında bulundu.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Vefat sayımız bugün 100'ün altına indi. Gösterdiğiniz dikkat ve aşı, giderek her şeyi kontrol altına alıyor. Aramızdan ayrılan hastalarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sağlıklı günlere dönmek için yol doğru, kararlılıkla devam edelim. Aşıda toplam 30 milyon doza ulaştık. Bugün itibariyle ulaştığımız bu sayının sonuçlarını çok yakında, 84 Milyon birlikte göreceğiz. Sağlıklı günlere dönmek için yol doğru, kararlılıkla devam edelim." dedi.

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