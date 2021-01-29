Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İnaktif aşıların 10 milyon dozluk 2'nci sevkiyatının 1'inci bölümü geçtiğimiz hafta sonu elimize ulaşmıştı. Bu sabah itibariyle 2'nci bölümü ülkemize ulaşmış olacak. Tedarik programına uygun olarak aşı sevkiyatı devam edecek" ifadelerini kullandı.
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- Bakan Koca'dan aşı açıklaması: İkinci bölümü geliyor
Bakan Koca'dan aşı açıklaması: İkinci bölümü geliyor
29 Ocak 2021 Cuma - 0:20 | Son Güncelleme : 29 01 2021 - 0:41