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Bakan Koca'dan aşı açıklaması: Bugün başladı, umutluyuz

26 Kasım 2020 Perşembe - 20:48 | Son Güncelleme : 26 11 2020 - 21:01

Bakan Koca 'Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı. Umutluyuz." ifadelerini kullandı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19'a karşı aşı geliştirme yarışında Türkiye'nin de yer aldığını belirterek, "TÜSEB desteği ile Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen Covid-19 aşı çalışmaları planlanan takvime uygun olarak devam ediyor. Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı, umutluyuz" ifadelerini kullandı.

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Milli aşı gönüllü doz
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