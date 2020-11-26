Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19'a karşı aşı geliştirme yarışında Türkiye'nin de yer aldığını belirterek, "TÜSEB desteği ile Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen Covid-19 aşı çalışmaları planlanan takvime uygun olarak devam ediyor. Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı, umutluyuz" ifadelerini kullandı.
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Bakan Koca'dan aşı açıklaması: Bugün başladı, umutluyuz
26 Kasım 2020 Perşembe - 20:48 | Son Güncelleme : 26 11 2020 - 21:01