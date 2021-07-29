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Bakan Koca'dan 'aşı' açıklaması: 71 milyonu geçti

29 Temmuz 2021 Perşembe - 19:17 | Son Güncelleme : 29 07 2021 - 19:17

Sağlık Bakanı Koca, toplam yapılan aşı dozu sayısının 71 milyonu geçtiğini bildirdi.


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Sağlık Bakanı aşı doz
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