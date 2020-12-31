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Bakan Koca'dan açıklama! İşte 31 Aralık'ta koronavirüste son durum!

31 Aralık 2020 Perşembe - 19:46 | Son Güncelleme : 31 12 2020 - 19:50

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 178 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 380 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi hayatını kaybetti.


Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
Bugün tespit edilen 2.219 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısındaki düşüşün kalıcı ve sürekli olmasını bekliyoruz. Ağır hasta sayımız 4.000’in altına indi. Planlı ve tedbirli hareket ederek, kısıtlamalara tam uyarak başarılı olacağız.
 

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Bakan Koca koronavirüs virüste son durum
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