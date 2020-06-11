Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Büyüklerimiz evde kalarak, dışarıda maske takıp, sosyal mesafeyi koruyarak tedbirlere uydu. Büyüklüklerini göstermeye devam ediyorlar. Teşekkür ederim. Onlara karşı özenli olalım. Salgını, kurallara uyarak yenebiliriz. Kurallara uymayanları nazikçe uyaranlara da teşekkür ederim." dedi.
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- Bakan Koca'dan 65 yaş ve üzerine teşekkür mesajı
Bakan Koca'dan 65 yaş ve üzerine teşekkür mesajı
11 Haziran 2020 Perşembe - 17:21 | Son Güncelleme : 11 06 2020 - 17:21