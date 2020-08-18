Bakan Koca'dan 21 Eylül açıklaması! Okulları...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklamasında uyarılarda bulunarak, "Çocuklar, gençler; okulları ve büyükleri için salgına karşı elinden geleni yapıyor. Kurallara uyulmazsa hayatın nasıl aksadığını biliyorlar. Yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül için hazırlanalım: Tedbirlerle, virüse yayılım şansı tanımayalım. Çocuklara bunu ÇOK GÖREN VAR MI?" dedi.