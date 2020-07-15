Bakan Koca’dan 15 Temmuz paylaşımı

15 TEMMUZ gibi bir zaferi, yaralı gittiği hastanede bile bayrağını elinde tutan bir halk kazanabilirdi. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetimizi sunuyoruz. Bayrağımızın altında, demokrasiye inançla hep bir ve güçlüyüz. pic.twitter.com/j7oqvfSU7X