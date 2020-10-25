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Bakan Koca'dan 112 personeline aşure sürprizi

AA |  25 Ekim 2020 Pazar - 12:33 | Son Güncelleme : 25 10 2020 - 12:33

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ziyaret ettiği İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Avrupa Komuta Kontrol Merkezi'nde görevli bir çalışanın isteği üzerine 112 personeline aşure ikramında bulundu.


 Bakan Koca, İstanbul'daki 5 günlük programı kapsamında, Bakırköy'deki  İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Avrupa Komuta Kontrol  Merkezini ziyaret etti.
 
Ziyaret sırasında personelle de sohbet eden Koca, merkezde görevli  Gamze Acar'ın isteği üzerine Avrupa ve Anadolu Komuta Kontrol Merkezlerinde görev  yapan personele aşure ikram etti.
 
112 personeli Acar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bugün İstanbul  112 Komuta Merkezimize Bakanımız Fahrettin Koca ziyarette bulundu. Bana ne  istediğimi sordu, 'aşure' dedim birden. Sonrada birden ne görelim? Bakanımız tüm  İstanbul 112 ailemize aşure göndermiş. Biz bir aileyiz sizi seviyoruz."  ifadelerini kullandı.
 
Acar'ın bu paylaşımına Bakan Koca da "Afiyet ve moral, motivasyon  olsun. 112 Acil çalışanlarımızın her birine sevgi ve selamlar." ifadeleriyle  yanıt verdi.
 
  
 

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