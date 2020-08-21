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Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı: Yükseliş devam ediyor...

21 Ağustos 2020 Cuma - 20:29 | Son Güncelleme : 21 08 2020 - 20:37

Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı. Son 24 saatte 772 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 235 bin 569 oldu. Bakan Koca, "Yeni hasta sayımız düne göre düşük. İyileşen hasta sayımız yeni hastalardan az.Ağır hasta sayısında yükseliş devam ediyor." dedi.


Türkiye'de son 24 saatte 1203 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi  hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 255 bin 723, can kaybı 6 bin 80 oldu. 
 
Son 24 saatte 772 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi  tamamlananların sayısı 235 bin 569 oldu.
 
 
Sağlık Bakanı Koca, "Yeni hasta sayımız düne göre düşük. İyileşen  hasta sayımız yeni hastalardan az.
Ağır hasta sayısında yükseliş devam ediyor. Hasta tedavi  ederek başarılmış salgın mücadelesi yoktur. Büyük mücadele tedbirle verilir." açıklamasını yaptı.
 

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