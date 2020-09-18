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Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı: Birlikte mücadele edelim

DHA |  18 Eylül 2020 Cuma - 19:31 | Son Güncelleme : 18 09 2020 - 19:56

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca coorna virüste son durumu açıkladı.Türkiye'de son 24 saatte 111 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 1771 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 62 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1402 oldu.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yapılan 111 bin 113 koronavirüs testinden 1771'inin pozitif çıktığını, toplam can kaybının 7 bin 377'ye ulaştığını duyurdu.
 
Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre bugün yapılan 111 bin 113 testten 1771'i pozitif çıktı. Koronavirüs tedavisi gören 62 kişi yaşamını yitirirken, 1060 kişi de  sağlığına kavuştu. Toplam test sayısı 9 milyon 76 bin 278, toplam hasta sayısı 299 bin 810, toplam can kaybı 7 bin 377, ağır hasta sayısı 1402, toplam iyileşen sayısı ise 264 bin 805 olarak yer aldı.
 
 
'BİRLİKTE MÜCADELE EDELİM'
Bakan Koca, tablo ile birlikte paylaştığı mesajında, "Toplam hastalığa yakalanmış kişi sayısı yaklaşık 300 bin oldu. Bugün 62 can kaybımız var. Hastalıkla mücadele etmek tedbirde mücadele birlikteliği ile mümkün. Birlikte mücadele edelim. Sağlık çalışanlarımızın omuzlarındaki yükü azaltmak sorumluluğumuz" ifadelerini kullandı.
 
 

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