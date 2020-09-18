Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı: Birlikte mücadele edelim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yapılan 111 bin 113 koronavirüs testinden 1771'inin pozitif çıktığını, toplam can kaybının 7 bin 377'ye ulaştığını duyurdu.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre bugün yapılan 111 bin 113 testten 1771'i pozitif çıktı. Koronavirüs tedavisi gören 62 kişi yaşamını yitirirken, 1060 kişi de sağlığına kavuştu. Toplam test sayısı 9 milyon 76 bin 278, toplam hasta sayısı 299 bin 810, toplam can kaybı 7 bin 377, ağır hasta sayısı 1402, toplam iyileşen sayısı ise 264 bin 805 olarak yer aldı.

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