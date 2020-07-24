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Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı: Aradaki fark azaldı

24 Temmuz 2020 Cuma - 19:04 | Son Güncelleme : 24 07 2020 - 19:19

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 937 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 224 bin 252, can kaybı 5 bin 580 oldu.


Türkiye'de son 24 saatte 937 kişiye Kovid-19 tanısı  konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 224 bin 252, can kaybı 5  bin 580 oldu. 
 
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin  Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel  verilerine göre, bugün 42 bin 986 test yapıldı, 937 kişiye Kovid-19 tanısı  konuldu. Son 24 saatte 17 hasta vefat etti, 1009 kişi iyileşti.
 
Toplam test sayısı 4 milyon 489 bin 360, vaka sayısı 224 bin 252,  vefat sayısı 5 bin 580 olarak kayıtlara geçti.
 
Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1248, solunum cihazına bağlı hasta sayısı  379, toplam iyileşen hasta sayısı ise 207 bin 374 oldu.
 
 
 
"Toplam test sayımız 4,5 milyona yaklaştı"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin  yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Toplam test sayımız 4,5 milyona yaklaştı. İyileşen hasta sayımızla  yeni vaka sayımız arasındaki fark düne kıyasla azaldı. Yoğun bakım ve entübe  hasta sayımız, erken tanı, yaş, kronik hastalık ve benzeri durumlara bağlı olarak  düşüş ve yükseliş gösteriyor."
 

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