Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 Kasım tarihli corona virüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 1 oldu, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi.

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bugün tespit edilen 2.529 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız. Buna ancak birlik ve beraberlik içinde mücadele ederek, tedbirlere uyarak ulaşabiliriz. Maske takın.