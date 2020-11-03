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Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı

03 Kasım 2020 Salı - 20:10 | Son Güncelleme : 03 11 2020 - 20:16

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından corona virüste son verileri paylaştı. Bugün corona virüsten 79 kişi hayatını kaybetti.


Sağlık Bakanı Koca, 3 Kasım tarihli corona virüs tablosunu paylaştı.

Son 24 saatte yapılan test sayısı 146 bin 247 olurken, hasta sayısı 2 bin 343 olarak açıklandı. Bugün corona virüsten 79 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte bin 817 hasta ise iyileşti.

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
 
Bugün tespit edilen 2.343 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Salgının seyrini değiştirebilecek en önemli gücümüz tedbirlere uymak. Birlikte tedbirlere uyarsak virüsün yayılmasına fırsat vermemiş oluruz. Mücadeleye güç verin.
 

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Sağlık Bakanı corona virüs Fahrettin Koca
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