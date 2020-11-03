Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, 3 Kasım tarihli corona virüs tablosunu paylaştı.

Son 24 saatte yapılan test sayısı 146 bin 247 olurken, hasta sayısı 2 bin 343 olarak açıklandı. Bugün corona virüsten 79 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte bin 817 hasta ise iyileşti.

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: