Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Ekim tarihli corona virüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 116 bin 249 Kovid-19 testi yapıldı, 1958 kişiye hastalık tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1447 oldu, son 24 saatte 1424 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 305 bin 427'e yükseldi.

Son 24 saatte yapılan test sayısı 116 bin 249 olurken, yeni hasta sayısı bin 958 olarak açıklandı. Bugün corona virüsten 75 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte bin 424 hasta ise iyileşti.