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10 Ekim corona virüs tablosu açıklandı! İşte yeni hasta ve vefat sayısı

10 Ekim 2020 Cumartesi - 19:22 | Son Güncelleme : 10 10 2020 - 19:29

Sağlık Bakanlığı tarafından 10 Ekim Cumartesi corona virüs tablosu, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.


Türkiye'de son 24 saatte 113 bin 102 Kovid-19 testi yapıldı, 1649  kişiye hastalık tanısı konuldu. Bakan Koca günlük vakalarla ile ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada "Ağır hasta sayımızdaki düşüş durağanlaşıyor. Ağır hasta sayısını kontrol altında tutmak zorundayız. Bugün 1.649 yeni hasta tespit edildi. Sağlık çalışanlarımızın işlerini kolaylaştırmak için tedbirlere uymalıyız. Birlikte başaracağız, güvenin." ifadelerini kullandı.
 

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