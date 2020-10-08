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Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı

AA |  08 Ekim 2020 Perşembe - 19:59 | Son Güncelleme : 08 10 2020 - 20:21

Sağlık Bakanlığı tarafından 8 Ekim corona virüs tablosu, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 117 bin 101 Kovid-19 testi yapıldı, 1.615 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 58 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1.403 oldu.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 117 bin 101 Kovid-19 testi  yapıldı, 1615 kişiye hastalık tanısı konuldu.
 
Son 24 saatte 58 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1398 kişi  iyileşti. Böylece, Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 290 bin 352'ye çıktı.
 
Toplam test sayısı 11 milyon 278 bin 47'ye ulaştı. Hasta sayısı 330  bin 753, vefat sayısı 8 bin 667, ağır hasta sayısı 1403, aktif hasta sayısı 31  bin 734 oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 6,2,  yatak doluluk oranı yüzde 48,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8,  ventilatör doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 7,6 saat,  filyasyon oranı ise yüzde 99,3 olarak kayıtlara geçti.
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,  "Bugün 1615 hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda düşüş eğilimi devam ediyor.  Salgını kontrol altında tutacak olan filyasyon ve izolasyon. Tedbirlere uyarsak  buna gerek kalmayacak. Salgını birlikte kontrol altında tutabiliriz. Bu  mücadeleye güç verin." ifadelerini kullandı.
 

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