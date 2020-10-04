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Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı

04 Ekim 2020 Pazar - 19:22 | Son Güncelleme : 04 10 2020 - 19:46

Sağlık Bakanlığı tarafından 4 Ekim corona virüs tablosu, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 104 bin 402 Kovid-19 testi yapıldı, 1429 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 57 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1475 oldu.


Sağlık Bakanlığı, Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’deki güncel korona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 57 kişi korona virüsten hayatını kaybederken, toplam can kaybı 8 bin 441’e yükseldi. Bugün toplam 104 bin 402 test yapılırken, bin 429 kişiye de hasta tanısı konuldu. Bu rakamla beraber toplam hasta sayısı ise 324 bin 443 oldu. Bugün iyileşen bin 182 kişiyle birlikte iyileşen toplam hasta sayısı 285 bin 50'ye yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 6.4, toplam ağır hasta sayısının ise bin 475 olduğu açıklandı.
 
 “Ağır hasta sayımız kontrol edilebilir seviyede seyrediyor”
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Bugün yapılan 104.402 test sonucunda 1.429 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 1.475. Rehavete kapılmamalı ve tedbiri elden bırakmamalıyız. Birlikte tedbirlere uyarak virüse fırsat vermemeliyiz. Birlik olursak kazanan biz oluruz” ifadelerine yer verdi.
 

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Sağlık Bakanlığı corona virüs vefat sayısı
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