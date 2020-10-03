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Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı

03 Ekim 2020 Cumartesi - 19:08 | Son Güncelleme : 03 10 2020 - 19:26

Sağlık Bakanlığı tarafından 3 Ekim corona virüs tablosu, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 103 bin 219 Kovid-19 testi yapıldı, 1502 kişiye hastalık tanısı konuldu.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 103 bin 219 Kovid-19 testi  yapıldı, 1502 kişiye hastalık tanısı konuldu.
 
Son 24 saatte 59 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1211 kişi  ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 283 bin 868'e çıktı.
 
Toplam test sayısı 10 milyon 711 bin 883, hasta sayısı 323 bin 014,  vefat sayısı 8 bin 384, ağır hasta sayısı 1470, aktif hasta sayısı 30 bin 762  oldu.
 
Öte yandan tabloya yeni eklenen haftalık verilere göre, bu hafta  hastalarda zatürre oranı yüzde 6,4, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun  bakım doluluk oranı yüzde 67,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,3, ortalama  temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,1 oldu.
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı  değerlendirmede, "Bugün tespit edilen 1502 yeni hastamız var. 59 can kaybımız  var. Ağır hasta sayımız kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Yeni hasta  sayısını azaltmak zorundayız. Bunun yolu tedbirlere birlikte uymak. Birlik  olursak sonunda yenilen virüs olacak." ifadesini kullandı.
 

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