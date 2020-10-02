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Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı

02 Ekim 2020 Cuma - 19:57 | Son Güncelleme : 02 10 2020 - 20:27

Sağlık Bakanlığı tarafından 2 Ekim corona virüs tablosu, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 1442 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 63 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 114 bin 857 Kovid-19 testi  yapıldı, 1442 kişiye hastalık tanısı konuldu.
 
Son 24 saatte 63 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1506 kişi  ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 282 bin 657'ye çıktı.
 
Toplam test sayısı 10 milyon 608 bin 664, hasta sayısı 321 bin 512,  vefat sayısı 8 bin 325, ağır hasta sayısı 1455, aktif hasta sayısı 30 bin 530  oldu.
 
Bugün iyileşen sayısı yeni hasta sayısından fazla
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı  değerlendirmede, "Ağır hasta sayısında ve zatürre oranında düşüş devam ediyor.  Bugün toplam ağır hasta sayımız 1455. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni hasta  sayımızdan fazla. Tedbirlere birlikte uyarak bu gerilemeyi sağladık. Birlikten  kuvvet doğar. Birlik olalım." değerlendirmesinde bulundu.
 

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Sağlık Bakanlığı corona virüs vefat sayısı
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