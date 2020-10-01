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Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı

01 Ekim 2020 Perşembe - 20:47 | Son Güncelleme : 01 10 2020 - 21:14

Türkiye'de son 24 saatte 1407 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 67 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 113 bin 546 Kovid-19 testi  yapıldı, 1407 kişiye hastalık tanısı konuldu.
 
Son 24 saatte 67 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1402 kişi  ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 281 bin 151'e çıktı.
 
Toplam test sayısı 10 milyon 493 bin 807, vaka sayısı 320 bin 70,  vefat sayısı 8 bin 262, ağır hasta sayısı 1507, aktif hasta sayısı 30 bin 657  oldu.
 
Bu hafta hastalarda zatürre oranı ise yüzde 6,4, yatak doluluk oranı  yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67,1, ventilatör doluluk  oranı yüzde 32,3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde  99,1 olarak kayıtlara geçti.
 
"İyileşen hastalarımızın sayısı yeni hasta sayısına yakın"
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı  değerlendirmede, "Bugün tespit edilmiş 1407 yeni hastamız var. Ağır hasta  sayımızda düşüş devam ediyor. İyileşen hastalarımızın sayısı yeni hasta sayısına  yakın. Tedbirler elimizdeki en güçlü silah. Tedbirlere birlikte uyarak bu  mücadelenin galibi olalım." ifadelerini kullandı.
 

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Sağlık Bakanlığı corona virüs vefat sayısı
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