Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 22 Eylül koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Ağır hasta sayımız 1.522’ye ulaştı. Zatürre oranında düşüş devam ediyor. Bugün 1.692 yeni hastamız var. Tedbirlere uygun hareket ederek gecesi gündüzü bizim için çalışmakla geçen sağlık çalışanlarımıza destek verelim. Birlikte başaracağız'' ifadelerini kullandı.
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Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı
22 Eylül 2020 Salı - 19:13 | Son Güncelleme : 22 09 2020 - 19:13