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Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı

22 Eylül 2020 Salı - 19:13 | Son Güncelleme : 22 09 2020 - 19:13

Sağlık Bakanlığı tarafından 22 Eylül corona virüs tablosu, vaka, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 114 bin 311 Kovid-19 testi yapıldı, 1692 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 65 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1522 oldu.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 22 Eylül koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Ağır hasta sayımız 1.522’ye ulaştı. Zatürre oranında düşüş devam ediyor. Bugün 1.692 yeni hastamız var. Tedbirlere uygun hareket ederek gecesi gündüzü bizim için çalışmakla geçen sağlık çalışanlarımıza destek verelim. Birlikte başaracağız'' ifadelerini kullandı.
 

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