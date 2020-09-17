Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 Eylül koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Toplamda 9 milyona yakın test yapıldı. Bugün 1.648 yeni hastamız var. Kayıplarımızı ve ağır hasta sayısında artışı durdurmak elimizde. Tedbirlere hep birlikte uyarsak başarılı olacağız. Tedbirlere uyarak sağlık ordumuzun gücüne güç katın.'' ifadelerini kullandı.
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- Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı
Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı
17 Eylül 2020 Perşembe - 19:42 | Son Güncelleme : 17 09 2020 - 19:44