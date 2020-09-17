Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı

Sağlık Bakanlığı tarafından 17 Eylül corona virüs tablosu, vaka, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 Eylül koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Toplamda 9 milyona yakın test yapıldı. Bugün 1.648 yeni hastamız var. Kayıplarımızı ve ağır hasta sayısında artışı durdurmak elimizde. Tedbirlere hep birlikte uyarsak başarılı olacağız. Tedbirlere uyarak sağlık ordumuzun gücüne güç katın.'' ifadelerini kullandı.