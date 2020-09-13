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Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı

13 Eylül 2020 Pazar - 19:37 | Son Güncelleme : 13 09 2020 - 20:06

Sağlık Bakanlığı tarafından 13 Eylül corona virüs tablosu, vaka, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 57 kişi yaşamını yitirdi.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 96 bin 97 test yapıldı, 1527 kişide  Kovid-19 tespit edildi.
 
Son 24 saatte 57 hasta vefat etti, 1102 kişi iyileşti. Kovid-19  tedavisi tamamlananların sayısı 258 bin 833'e çıktı.
 
Toplam test sayısı 8 milyon 519 bin 560, vaka sayısı 291 bin 162,  vefat sayısı 7 bin 56 olarak kayıtlara geçti.
 
Aktif hasta 25 bin 273, ağır hasta sayısı 1267, hastalarda zatürre  oranı ise yüzde 7,2 oldu.
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı  değerlendirmede, "57 can kaybı, 1527 yeni hasta. Virüs sevdiklerimizi bizden  ayırıyor. Bu gidişe dur diyecek olan birlik ve beraberlik içinde mücadeledir.  Tedbirde birlik olalım virüse fırsat vermeyelim" ifadelerini kullandı.
  
 

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