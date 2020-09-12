Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı

Sağlık Bakanlığı tarafından 12 Eylül corona virüs tablosu, vaka, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 48 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 98 bin 326 test yapıldı, 1509 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 48 hasta vefat etti, 1207 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 257 bin 731'e çıktı.

Toplam test sayısı 8 milyon 423 bin 463, vaka sayısı 289 bin 635, vefat sayısı 6 bin 999 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta 24 bin 905, ağır hasta sayısı 1241, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,2 oldu.