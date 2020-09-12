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Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı

12 Eylül 2020 Cumartesi - 19:30 | Son Güncelleme : 12 09 2020 - 19:57

Sağlık Bakanlığı tarafından 12 Eylül corona virüs tablosu, vaka, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 48 kişi yaşamını yitirdi.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 98 bin 326 test yapıldı, 1509 kişide  Kovid-19 tespit edildi.
 
Son 24 saatte 48 hasta vefat etti, 1207 kişi iyileşti. Kovid-19  tedavisi tamamlananların sayısı 257 bin 731'e çıktı.
 
Toplam test sayısı 8 milyon 423 bin 463, vaka sayısı 289 bin 635,  vefat sayısı 6 bin 999 olarak kayıtlara geçti.
 
Aktif hasta 24 bin 905, ağır hasta sayısı 1241, hastalarda zatürre  oranı ise yüzde 7,2 oldu.
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı  değerlendirmede, "Bugün yapılan yaklaşık 100 bin yeni test ile 1509 yeni hasta  tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Virüsü yenecek güç  birlikte mücadeledir." ifadelerini kullandı.
 

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Sağlık Bakanlığı corona virüs vefat sayısı
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