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Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı

11 Eylül 2020 Cuma - 19:06 | Son Güncelleme : 11 09 2020 - 19:22

Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Eylül corona virüs tablosu, vaka, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 56 kişi yaşamını yitirdi.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 112 bin 213 test yapıldı, 1671 kişide  Kovid-19 tespit edildi.
 
Son 24 saatte 56 hasta vefat etti, 1117 kişi iyileşti. Kovid-19  tedavisi tamamlananların sayısı 256 bin 524'e çıktı.
 
Toplam test sayısı 8 milyon 325 bin 137, vaka sayısı 288 bin 126,  vefat sayısı 6 bin 951 olarak kayıtlara geçti.
 
Aktif hasta 24 bin 651, ağır hasta sayısı 1223, hastalarda zatürre  oranı ise yüzde 7,3 oldu.
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı  değerlendirmede, "Bugün 56 can sevdiklerini geride bırakıp aramızdan ayrıldı.  Birbirimizi korumak için sevdiklerimizi korumak zorundayız. Ancak birlikte  mücadele ile bunu başarabiliriz. Virüsle etkin mücadele ancak birlikte tedbirle  mümkün. " ifadelerini kullandı.
 

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Sağlık Bakanlığı 11 Eylül corona virüs
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