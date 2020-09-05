Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 99 bin 497 test yapıldı, 1673 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 56 hasta vefat etti, 984 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 250 bin 92'ye çıktı.

Toplam test sayısı 7 milyon 682 bin 697, vaka sayısı 278 bin 228, vefat sayısı 6 bin 620 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta 21 bin 516, ağır hasta sayısı 1091, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,5 oldu.