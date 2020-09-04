Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı

Sağlık Bakanlığı tarafından 4 Eylül corona virüs tablosu, vaka, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 Eylül koornavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bugün 200 laboratuvarda 117.113 yeni test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız halen yeni hasta sayımızdan az. Dönem mücadele ve tedbirde GÜÇ birliği dönemidir. Birlik olalım.'' ifadelerini kullandı.