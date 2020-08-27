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Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı

27 Ağustos 2020 Perşembe - 19:11 | Son Güncelleme : 27 08 2020 - 19:33

Türkiye'de son 24 saatte 1491 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 26 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 263 bin 998, can kaybı 6 bin 209 oldu.


Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin  Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel  verilerine göre, bugün 106 bin 111 test yapıldı, 1491 kişide Kovid-19 tespit  edildi.
 
Son 24 saatte 26 hasta vefat etti, 995 kişi iyileşti. Kovid-19  tedavisi tamamlananların sayısı 240 bin 792'ye çıktı.
 
Toplam test sayısı 6 milyon 727 bin 860, vaka sayısı 263 bin 998,  vefat sayısı 6 bin 209 olarak kayıtlara geçti.
 
Ağır hasta sayısı 862, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,3 oldu.
 
"Tedbirlere birlikte uyarsak başarılı olabiliriz"
 
Sağlık Bakanı Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı  paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
 
"Son dönemde iyileşen hasta sayımız, yeni hasta sayımızdan daha az.  Aktif hasta sayımızı kontrollü sınırda tutmanın yolu yeni hasta sayısını  azaltmak. Bugün için, aktif hastalarımızın sayısını azaltacak en geçerli yol  tedbirdir. Sonunda yenilen virüs olacak."
 
 

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Sağlık Bakanlığı corona virüs vefat sayısı
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