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Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı

20 Ağustos 2020 Perşembe - 20:34 | Son Güncelleme : 20 08 2020 - 20:48

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 19 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 6 bin 58'a yükseldiğini açıkladı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye’nin güncel korona virüs tablosunu kamuoyu ile paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 19 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 58 ’e yükseldi. Bugün toplam 92 bin 301 test yapılırken, bin 412 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 254 bin 520 oldu. Bugün iyileşen 882 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 234 bin 797’e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranı yüzde 7,3, toplam ağır hasta sayısının ise 735 olduğu açıklandı.
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Son 1 haftadaki ortalaması bin 245 olan yeni vaka sayımız, bin 400’ü geçti. Buna karşı, 3 Ağustos’ta 41 bin olan günlük test sayımız, 92 binin üzerinde. Filyasyon ekibi sayımız 9 bin 344’a ulaştı. Temaslılara ulaşma oranımız yüzde 98,9. Hep birlikte vakaları düşürelim” ifadelerini kullandı.
 

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