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Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı

11 Ağustos 2020 Salı - 20:17 | Son Güncelleme : 11 08 2020 - 20:27

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatte yapılan 61 bin 716 testten 1183'ü pozitif çıktı, yaşamını yitiren 15 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 873 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 226 bin 155'e yükseldi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 61 bin 716 test yapıldı, 1183 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybederken, 1185 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 5 milyon 387 bin 751, toplam hasta sayısı 243 bin 180, toplam vefat sayısı 5 bin 873, hastalarda zatürre oranı yüzde 8,2, ağır hasta sayısı 617, toplam iyileşen hasta sayısı 226 bin 155 oldu. 
 
SON 3 GÜNDE, EN YÜKSEK SAYIDA HASTA GÖRÜLEN 5 İL 
 
Bakan Koca verilere ilişkin, "Son 3 gündür hastaneye yatışlarda yüzde 32 azalma var. Fakat sürecin en önemli göstergelerinden biri olan ağır hasta sayısında artış devam ediyor. Son 3 gün içinde en yüksek sayıda hasta görülen ilk 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa" değerlendirmesinde bulundu. 
 

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüs
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