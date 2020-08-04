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Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı

04 Ağustos 2020 Salı - 20:24 | Son Güncelleme : 04 08 2020 - 20:29

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte bin 83 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada: 'YENİ HASTA SAYISINDAKİ YÜKSELME CİDDİ. İki gün arasındaki fark, yakın zamanda ilk kez bu kadar belirgin. Bayram ve tatildeki temas ortamının ağır sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var.' dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüs
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