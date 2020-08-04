Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada: 'YENİ HASTA SAYISINDAKİ YÜKSELME CİDDİ. İki gün arasındaki fark, yakın zamanda ilk kez bu kadar belirgin. Bayram ve tatildeki temas ortamının ağır sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var.' dedi.