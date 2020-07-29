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Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı

29 Temmuz 2020 Çarşamba - 19:44 | Son Güncelleme : 29 07 2020 - 20:20

Sağlık Bakanlığı tarafından 29 Temmuz koronavirüs tablosu, vaka, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 942 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 228 bin 924, can kaybı 5 bin 659 oldu. Bakan Koca bundan sonra tabloda "seyir hakkında detaylı bilgi sunması için Zatürre Oranı gösterilecek" dedi.


Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 14 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 659'e yükseldi. 
 
Son 24 saatte, 996 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 212 bin 557 oldu.
 
BAKAN KOCA: TABLODA ZATÜRRE ORANI DA GÖSTERİLECEK
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Temmuz koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunda, bundan sonra, salgın boyunca oluşan uluslararası standarda uygun olarak, Ağır Hasta sayısı da verilecek. Yeni ve toplam hasta sayısına ek olarak, seyir hakkında detaylı bilgi sunması için Zatürre Oranı gösterilecek. '' ifadelerini kullandı.
 

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