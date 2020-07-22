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Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı

22 Temmuz 2020 Çarşamba - 20:01 | Son Güncelleme : 22 07 2020 - 20:18

Sağlık Bakanlığı tarafından 22 Temmuz corona virüs tablosu, vaka, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 902 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti.


Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 19 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 545'e yükseldi. 
 
"İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ VAKA SAYISINDAN 300 FAZLA"
 
Bugün bin 203 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 205 bin 214'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 381, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 244 olduğu açıklandı.
 
Bakan Koca: Yakın günlerde ilk kez, iyileşen hasta sayımız vaka sayısından 300 fazla. Yeni vaka sayısı, 44 gün sonra 900 sınırında. Pek çok kentimizde maske yaygınlaştı; hayat, umut verici bir düzene giriyor. Vaka sayılarında ağırlığı olan illerden de özen bekliyoruz. 
 

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Sağlık Bakanlığı corona virüs Kovid-19
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