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Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı

19 Temmuz 2020 Pazar - 20:08 | Son Güncelleme : 19 07 2020 - 20:25

Türkiye'de son 24 saatte 924 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 219 bin 641, can kaybı 5 bin 491 oldu.


Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin  Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel  verilerine göre, bugün 41 bin 310 test yapıldı, 924 kişiye Kovid-19 tanısı  konuldu. Son 24 saatte 16 hasta vefat etti, 997 kişi iyileşti.
 
Toplam test sayısı 4 milyon 273 bin 377, vaka sayısı 219 bin 641,  vefat sayısı 5 bin 491 olarak kayıtlara geçti.
 
Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1246, solunum cihazına bağlı hasta sayısı  398, iyileşen hasta sayısı ise 202 bin 10 oldu.
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin  yaptığı paylaşımda, "Her gün 1000'e yakın hastamız şifa buluyor, 1000'e yakın  yeni vakamız oluyor. Yeni vakaları durdurabilirsek aktif vaka sayısı hızla  azalmış olacak. Hedefimiz, iyileşen sayısında artış, yeni vaka sayılarında düşüş.  İyi haberler, alacağımız tedbirlere bağlı." ifadelerini kullandı.
 

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