Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı

Bakan Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 42 bin 411 test yapıldı, 933 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybederken, 1087 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 4 milyon 149 bin 909, toplam vaka sayısı 216 bin 873, toplam vefat sayısı 5 bin 440, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1213, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 394, toplam iyileşen hasta sayısı 198 bin 820 oldu.

'SONUCU BELİRLEYEN TEDBİRDİR'

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "Daha çok test, daha çok vaka saptar. Test sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki ilişki ise bire bir değildir. 15 Haziran'da 1592 vaka sayısına ulaştığımız gün de test sayımız 42 bindi. Test sayısı ihtiyaca göre değişmektedir. Sonucu belirleyen tedbirdir" değerlendirmesinde bulundu.