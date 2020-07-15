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Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı

15 Temmuz 2020 Çarşamba - 20:47 | Son Güncelleme : 15 07 2020 - 20:53

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu açıkladı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Türkiye günlük korona virüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 947 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi  hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 215 bin 940, can kaybı 5 bin 419 oldu.  Bakan Koca şu açıklamayı yaptı:

1.000’in altındaki ikinci günümüz. Yeni iyileşen hasta sayımız, yeni vaka sayısından fazla. Malatya, Trabzon, Kilis, Yalova, Bayburt ve Ardahan’da 3 gündür pnömoniye hiç rastlanmadı. Yeni vaka verileri yakın günlerde ciddiyetimizin arttığını gösteriyor.
 

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüs
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