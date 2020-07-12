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Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı

12 Temmuz 2020 Pazar - 19:49 | Son Güncelleme : 12 07 2020 - 20:08

Türkiye'de son 24 saatte 1012 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 212 bin 993, can kaybı 5 bin 363 oldu.


Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin  Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel  verilerine göre; bugün 45 bin 232 test yapıldı, 1012 kişiye Kovid-19 tanısı  konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 1298 kişi iyileşti.
 
Toplam test sayısı 3 milyon 975 bin 455, vaka sayısı 212 bin 993,  vefat sayısı 5 bin 363 olarak kayıtlara geçti.
 
Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1209, solunum cihazına bağlı hasta sayısı  409, iyileşen hasta sayısı ise 194 bin 515 oldu.
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin  yaptığı paylaşımda, "Son 3 günde ortalama entübe hasta sayısı en yüksek 5 il  İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Bursa. Ortalama yoğun bakım hasta sayısı en  yüksek 5 il İstanbul, Şanlıurfa, Ankara, Gaziantep ve Konya. Beklediğimiz  sonuçlar için tedbirlere daha fazla uyalım." ifadesini kullandı.
 

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