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Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı!

AA |  26 Ağustos 2020 Çarşamba - 19:10 | Son Güncelleme : 26 08 2020 - 19:30

Türkiye'de son 24 saatte 1313 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 262 bin 507, can kaybı 6 bin 183 oldu.


Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin  Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel  verilerine göre, bugün 100 bin 109 test yapıldı, 1313 kişide Kovid-19 tespit  edildi.
 
Son 24 saatte 20 hasta vefat etti, 1002 kişi iyileşti. Kovid-19  tedavisi tamamlananların sayısı 239 bin 797'ye çıktı.
 
Toplam test sayısı 6 milyon 621 bin 749, vaka sayısı 262 bin 507,  vefat sayısı 6 bin 183 olarak kayıtlara geçti.
 
Ağır hasta sayısı 841, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,4 oldu.
 
"Tedbirlere birlikte uyarsak başarılı olabiliriz"
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından  yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
 
"Bugün 100 binden fazla test yaptık. Bu testler sonucunda 1313 yeni  hastamız var. Bazı illerimizde özel tedbirler almak zorunda kaldık. Tedbirlere  birlikte uyarsak başarılı olabiliriz. Sonunda yenilen virüs olacak."
 

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüs
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