Bakan Koca corona virüste kritik illeri tek tek açıkladı

Toplam test sayısı 4 milyon 532 bin 672, vaka sayısı 225 bin 173, vefat sayısı 5 bin 596 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdakilerin sayısı 1252, solunum cihazına bağlı olanların sayısı 386, toplam iyileşen hasta sayısı ise 208 bin 477 oldu.