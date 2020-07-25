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Bakan Koca corona virüste kritik illeri tek tek açıkladı

25 Temmuz 2020 Cumartesi - 20:05 | Son Güncelleme : 25 07 2020 - 20:33

Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı. Koca, "Son 1 haftada pnömonili hasta sayısı oranı en çok azalan illerimiz: Artvin, Muş, Denizli, Düzce, Erzurum. En çok artan illerimiz: Isparta, Kocaeli, Mardin, Karaman. Sebebi ne olursa olsun, başkalarının ihmali, tedbirlerin terkine gerekçe kabul edilmemeli" dedi


Türkiye'de son 24 saatte 921 kişiye yeni tip koronavirüs  (Kovid-19) tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 225 bin  173, can kaybı 5 bin 596 oldu. 1103 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi  tamamlananların sayısı 208 bin 477'ye ulaştı. 
 
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin  Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel  verilerine göre, bugün 43 bin 312 test yapıldı, 921 kişiye Kovid-19 tanısı  konuldu. Son 24 saatte 16 hasta vefat etti, 1103 kişi iyileşti.
 
 
 
Toplam test sayısı 4 milyon 532 bin 672, vaka sayısı 225 bin 173,  vefat sayısı 5 bin 596 olarak kayıtlara geçti.
 
Yoğun bakımdakilerin sayısı 1252, solunum cihazına bağlı olanların  sayısı 386, toplam iyileşen hasta sayısı ise 208 bin 477 oldu.
 
 
 
"Başkalarının ihmali, tedbirlerin terkine gerekçe kabul  edilmemeli"
Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı  paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Son 1 haftada pnömonili hasta sayısı oranı en çok azalan illerimiz:  Artvin, Muş, Denizli, Düzce, Erzurum. En çok artan illerimiz: Isparta, Kocaeli Mardin, Karaman. Sebebi ne olursa olsun, başkalarının ihmali, tedbirlerin terkine  gerekçe kabul edilmemeli."
 
 
 

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