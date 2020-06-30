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Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı

AA |  30 Haziran 2020 Salı - 19:13 | Son Güncelleme : 30 06 2020 - 19:32

Türkiye'de son 24 saatte 1293 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 199 bin 906, can kaybı 5 bin 131 oldu.


Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin  Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel  verilerine göre, bugün 50 bin 492 test yapıldı, 1293 kişiye Kovid-19 tanısı  konuldu. Son 24 saatte 16 hasta vefat etti, 1302 kişi iyileşti.
 
Toplam test sayısı 3 milyon 381 bin 650, vaka sayısı 199 bin 906,  vefat sayısı 5 bin 131 olarak kayıtlara geçti.
 
Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1026, solunum cihazına bağlı hasta sayısı  368, toplam iyileşen hasta sayısı ise 173 bin 111 oldu.
 
"Yoğun bakım sayımızda  8 artış var"
 
Bakan Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı  paylaşımda, "Düne kıyasla entübe hasta sayımızda 7 azalma, yoğun bakım sayımızda  8 artış var. Günlük test sayılarımız yakın. Yeni vaka sayımız dünden 81 az, yeni  iyileşen hasta sayısıyla yakın. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı,  tedbirlerde dikkatli değiliz." ifadesini kullandı.
 
 
 

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Fahrettin Koca corona virüs Sağlık Bakanı
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