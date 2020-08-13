13 Ağustos 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.114 0.37 EURO 8,6430 0.01
USD 7,3350 0.02 ALTIN 452,270 2.14
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bakan Koca, corona virüs hastasının mesajını paylaştı!

13 Ağustos 2020 Perşembe - 0:21 | Son Güncelleme : 13 08 2020 - 0:21

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalanan bir hastanın mesajını "Bayram dönüşü korkusu" uyarısıyla paylaştı.


Bakan Koca, Twitter hesabından, "Bayram dönüşü korkusu" başlığıyla, isminin açıklanmasını istemeyen bir hastanın koronavirüse nasıl yakalandığını anlatan mesajını paylaştı.
 
Koca'nın paylaşımında yer alan koronavirüs hastasının mesajı şöyle:
 
"Bayramın 1. günü, teyzemin geliniyle kalabalık bir misafir topluluğuna yemek hazırladık. Ertesi gün gelin pozitif çıktı. Bayramdan sonraki ilk gün şiddetli baş ağrısı duydum. Sinüzit ağrısına benziyordu. Önemsemedim. İstanbul'a döndük. Eşime, en küçüğünden en büyüğüne çocuklara da kovid tanısı kondu. Anneme, babama, dayıma, teyzeme virüs bulaştı. Onlara bir şey olacak korkusuyla gözüme uyku girmiyor."
 
"İNSANLIK BU SAVAŞI DA KAZANACAK"
 
Bakan Koca bir diğer paylaşımında, "COVID-19 salgını tüm dünyada, her alanda hayatı etkiliyor. Sağlık, salgının en dramatik tarafı. Yorulduk. Ama vazgeçersek, korktuğumuz şeylerin başımıza gelebileceğini bilmeliyiz. Tarihteki tüm salgınlarda olduğu gibi, insanlık bu savaşı da kazanacak. Kazananlar arasında olalım." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüs
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.