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Bakan Koca çok kritik korona kararını açıkladı! İlk sırada onlar var, 4 aşama...
Türkiye'de son 24 saatte 183 bin 624 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 923 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 502 oldu, son 24 saatte 4 bin 821 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 414 bin 141'e yükseldi. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı yazılı açıklamada, aşıyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Aşı 11 Aralık'tan sonra 4 aşamada uygulanacak. İşte tüm detaylar...