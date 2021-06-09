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Bakan Koca müjdeyi duyurdu! Kısıtlama ve yasaklarla ilgili flaş açıklama

09 Haziran 2021 Çarşamba - 19:19 | Son Güncelleme : 09 06 2021 - 20:05

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılamada yaş sınırı ve yerli aşıyla ilgili müjdeyi verdi. Bakan Koca toplantı sonrası ise son gelişmelere ilişkin basın toplantısında yaptığı açıklamada 'tam açılma'nın şartlarını sıraladı.

Öte yandan Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 193 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 454 kişinin testi pozitif çıktı, 87 kişi hayatını kaybetti.


Bakan Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim  Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, toplantıda aşılama programı ve  yerli aşı çalışmalarının ele alındığını belirtti.
 
Artık hangi kısıtlamaların uygulanacağı, hangi tedbirlerin alınacağı  telkinleri için değil, normalleşmeyi daha hızlı ve güvenli nasıl sağlayacaklarına  yönelik bilgiler vermek için açıklama yaptığına işaret eden Koca, şöyle konuştu:
 
"Uzunca bir süreden beri hayatın her alanını kuşatmış bir mücadele  veriyoruz. Artık gündemimiz aşı programı ile bağışıklığı elde ederek eski  normallerimize en kısa sürede nasıl döneceğimizdir. Bu zor günler artık geride  kalıyor. İşlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Büyüklerimizin ellerini  doya doya öpeceğimiz, sevdiklerimizle kucaklaşacağımız, çekinmeden  tokalaşacağımız günler yakın. El ele parklarda yürüyeceğimiz, tatili tatil gibi  yapabileceğimiz, gündemimizi salgının değil, bizim belirleyeceğimiz günlerin  arifesindeyiz."
 
45 yaşın üzerindeki vatandaşların aşılanması yarın başlıyor
 
Bakan Koca, güvenle eski günlere dönülebilmesi için üç konunun önemine  dikkati çekerek "İlki sırası gelen vatandaşlarımızın gecikmeden aşılarını  olmalarıdır. Bu, toplumsal bağışıklığı en kısa sürede kazanmamız için ilk şart.  İster yaş ister meslek grubu sebebiyle sıranız gelmiş olsun, lütfen zaman  kaybetmeden aşınızı olun. Yarın itibarıyla 45 yaşının üzerindeki vatandaşlarımız  da aşılanmaya başlıyor. Gelecek pazartesi günü ise 40 yaş üzeri tüm  vatandaşlarımız da aşı programına dahil edilmiş olacak." diye konuştu.
 
İkinci önemli konunun aşılama ile toplumsal bağışıklık elde edilene  kadar kişisel tedbirlere tavizsiz uyulması olduğunu vurgulayan Koca, aşı olan  vatandaşların da toplumsal bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uyması  gerektiğini söyledi.
 
 
"Yerli aşımızın son fazı için gönüllülerimizi aşılayacağız"
 
Bakan Koca, aşının koruyucu olması için belirli bir süre geçmesi  gerektiğine dikkati çekerek üçüncü önemli konunun ise salgın kontrolünün  sürdürülebilirliğinin sağlanması olduğunu belirtti.
 
Koca, şunları kaydetti:
 
"Bunun için şimdiye kadar dışarıdan tedarik ettiğimiz aşıların yerine  kendi aşımızın kullanıma girmesi gerekiyor. Bildiğiniz gibi çok sayıda aşı  geliştirme projemiz devam ediyor ve birinde son aşamaya geldik. Önümüzdeki hafta  yerli aşımızın son fazı olan faz 3 insan çalışmaları için gönüllülerimizi  aşılayacağız. Türk aşısı son aşamaya geldi. Salgın kontrolünün sürekliliği ve  aşıda dışa bağımlılığı bitirecek bu önemli gelişmeyi hep birlikte yaşayacağız.
 
Aşıların belirli süre ile bağışıklık sağladığı ve iki doz aşı olan  kişilerin üçüncü doz aşı olması gerekliliği konusunda bilimsel çalışmalar devam  etmektedir. Bu konuda bir klinik çalışma da bakanlığımızca planlanmış, hangi  aşıların çapraz kullanılabileceği ve yerli aşımızın üçüncü doz olarak kullanımı  değerlendirilmektedir. Elde edeceğimiz somut bilimsel verileri sizlerle de  paylaşarak yol haritamızı kesinleştirmiş olacağız. Ülkemizde kullanıma giren  aşılar ve yerli aşımızın hangi usullerle kullanılabileceğini belirleyeceğiz."
 
 
"Gün gibi aydınlık, sağlıklı ve mutlu günler yakındır"
 
Sağlık Bakanı Koca, "Umarım artık Sağlık Bakanını daha az görecek,  sesini daha az duyacaksınız. Bundan sonra size vereceğim en önemli haberin yerli  aşımızın başarısı ve salgının son bulduğu açıklaması olacağını görüyor ve o günü  iple çekiyorum. Çok yakında salgın haberlerinden kurtulacağız. Gün gibi aydınlık,  sağlıklı ve mutlu günler yakındır. Büyük Türkiye güçlü bir devlettir. Bu güce  güvenin." diye konuştu.
 
 
 9 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU 
 
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı.
 
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 193 Kovid-19 testi  yapıldı, 6 bin 454 kişinin testi pozitif çıktı, 87 kişi hayatını kaybetti, hasta  sayısı ise 558 olarak kayıtlarda yer aldı.
 
 Ağır hasta sayısı 1018 oldu, 6 bin 647 kişinin Kovid-19 tedavisinin  veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 179 bin 833'e  yükseldi.
 
Test sayısı 56 milyon 123 bin 336'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 306  bin 690, vefat sayısı ise 48 bin 428 oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,7,  yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,  ventilatör doluluk oranı yüzde 27,8, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat ve  filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
 

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu
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