Bakan Koca müjdeyi duyurdu! Kısıtlama ve yasaklarla ilgili flaş açıklama

Bakan Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, toplantıda aşılama programı ve yerli aşı çalışmalarının ele alındığını belirtti.
Artık hangi kısıtlamaların uygulanacağı, hangi tedbirlerin alınacağı telkinleri için değil, normalleşmeyi daha hızlı ve güvenli nasıl sağlayacaklarına yönelik bilgiler vermek için açıklama yaptığına işaret eden Koca, şöyle konuştu:
"Uzunca bir süreden beri hayatın her alanını kuşatmış bir mücadele veriyoruz. Artık gündemimiz aşı programı ile bağışıklığı elde ederek eski normallerimize en kısa sürede nasıl döneceğimizdir. Bu zor günler artık geride kalıyor. İşlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Büyüklerimizin ellerini doya doya öpeceğimiz, sevdiklerimizle kucaklaşacağımız, çekinmeden tokalaşacağımız günler yakın. El ele parklarda yürüyeceğimiz, tatili tatil gibi yapabileceğimiz, gündemimizi salgının değil, bizim belirleyeceğimiz günlerin arifesindeyiz."
45 yaşın üzerindeki vatandaşların aşılanması yarın başlıyor
Bakan Koca, güvenle eski günlere dönülebilmesi için üç konunun önemine dikkati çekerek "İlki sırası gelen vatandaşlarımızın gecikmeden aşılarını olmalarıdır. Bu, toplumsal bağışıklığı en kısa sürede kazanmamız için ilk şart. İster yaş ister meslek grubu sebebiyle sıranız gelmiş olsun, lütfen zaman kaybetmeden aşınızı olun. Yarın itibarıyla 45 yaşının üzerindeki vatandaşlarımız da aşılanmaya başlıyor. Gelecek pazartesi günü ise 40 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız da aşı programına dahil edilmiş olacak." diye konuştu.
İkinci önemli konunun aşılama ile toplumsal bağışıklık elde edilene kadar kişisel tedbirlere tavizsiz uyulması olduğunu vurgulayan Koca, aşı olan vatandaşların da toplumsal bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uyması gerektiğini söyledi.
"Yerli aşımızın son fazı için gönüllülerimizi aşılayacağız"
Bakan Koca, aşının koruyucu olması için belirli bir süre geçmesi gerektiğine dikkati çekerek üçüncü önemli konunun ise salgın kontrolünün sürdürülebilirliğinin sağlanması olduğunu belirtti.
Koca, şunları kaydetti:
"Bunun için şimdiye kadar dışarıdan tedarik ettiğimiz aşıların yerine kendi aşımızın kullanıma girmesi gerekiyor. Bildiğiniz gibi çok sayıda aşı geliştirme projemiz devam ediyor ve birinde son aşamaya geldik. Önümüzdeki hafta yerli aşımızın son fazı olan faz 3 insan çalışmaları için gönüllülerimizi aşılayacağız. Türk aşısı son aşamaya geldi. Salgın kontrolünün sürekliliği ve aşıda dışa bağımlılığı bitirecek bu önemli gelişmeyi hep birlikte yaşayacağız.
Aşıların belirli süre ile bağışıklık sağladığı ve iki doz aşı olan kişilerin üçüncü doz aşı olması gerekliliği konusunda bilimsel çalışmalar devam etmektedir. Bu konuda bir klinik çalışma da bakanlığımızca planlanmış, hangi aşıların çapraz kullanılabileceği ve yerli aşımızın üçüncü doz olarak kullanımı değerlendirilmektedir. Elde edeceğimiz somut bilimsel verileri sizlerle de paylaşarak yol haritamızı kesinleştirmiş olacağız. Ülkemizde kullanıma giren aşılar ve yerli aşımızın hangi usullerle kullanılabileceğini belirleyeceğiz."
"Gün gibi aydınlık, sağlıklı ve mutlu günler yakındır"
Sağlık Bakanı Koca, "Umarım artık Sağlık Bakanını daha az görecek, sesini daha az duyacaksınız. Bundan sonra size vereceğim en önemli haberin yerli aşımızın başarısı ve salgının son bulduğu açıklaması olacağını görüyor ve o günü iple çekiyorum. Çok yakında salgın haberlerinden kurtulacağız. Gün gibi aydınlık, sağlıklı ve mutlu günler yakındır. Büyük Türkiye güçlü bir devlettir. Bu güce güvenin." diye konuştu.
9 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 193 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 454 kişinin testi pozitif çıktı, 87 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 558 olarak kayıtlarda yer aldı.
Ağır hasta sayısı 1018 oldu, 6 bin 647 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 179 bin 833'e yükseldi.
Test sayısı 56 milyon 123 bin 336'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 306 bin 690, vefat sayısı ise 48 bin 428 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,7, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,8, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.