Bakan Koca canlı yayında açıkladı: Ciddi artış var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü’nde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Bakan Koca; 'Ağır hasta sayımızda ciddi artış var' dedi. Koca ayrıca Türkiye'de yoğun bakım doluluk oranının yüzde 68 olduğunu ifade etti. Türkiye'de son 24 saatte 73 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1601 oldu.

Bakan Koca'nın açıklamalarında satır başları:

Ağır hasta sayımızda ciddi artış var.

Sağlık altyapımızı güçlü tutmamız yönünde asıl uyarısı olan hasta sayısıdır. Son haftalarda virüs yayılım gösterdi. Hasta sayımız yükseldi.

Ekiplerimiz ve kentlerin sakinleri tırmanışın düşüşe geçebileceğini ispat etmiştir.

Salgın alevlendiği zaman tüm dünyada birden alevleniyor. Virüsün bulaştığı insan sayısı dünyada 33 milyona yaklaşmıştır.

Bilim Kurulumuzun bu aylarla ilgili uyarılarını sizlerle birçok kez paylaştık. Tedbirleri uygulanırsak, gripten de korunmuş oluruz.

Corona virüse karşı aldığımız tedbirleri ihmalsiz uygularsak, virüsün yol açtığı gripten de korunmuş oluruz. İki virüsle aynı anda mücadele etmek zorunda kalmayız. Sebebi grip olan bazı şikayetlerle siz Kovid19 olduğunu düşünebilirsiniz.

Grip halsizlik, baş ağrısı, kuru öksürüklerle ortaya çıkan mevsimsel hastalıktır. Aynı şikayetler Kovid19'da da ortaya çıkmaktadır. Asıl düşmanımız olan salgınla mücadele olan zaman azalacak. Karşımızda artık iki virüs var, elimizde ikisini de yenecek üç tedbir bulunuyor; temizlik, maske, mesafe.

Virüs belki size güç yetiremeyebilir sizden bulaştığı kişinin hayatını ise altüst eder, onu bir tek nefese muhtaç bırakır. 1 milyon 100 bini aşkın sağlık çalışanımız bulunuyor. Bu gücü ayakta tutmak salgınla mücadelenin altın kurallarından biridir, omuzlarındaki yükü azaltın.

Bu toplum sağlık çalışanına şiddet göstereni dışlar. Toplumun dışlaması hapis kadar büyük bir cezadır. Bizleri layıkıyla görevimizi yerine getirmeye çalıştığını bilin. Günlük test sayımız 110 binin üzerinde. Filyasyon ekiplerimiz 783 bin 500 kilometre karede virüsün izini sürüyor. Yeni takviyelerle 11 bin 897 kişiye ulaştı. Tedavinin isabeti yeni araştırmalarla belgeleniyor.

Aşı ile ilgili haberler teselli değil gerçektir ama önümüzde daha birçok ay var.

Samsun yükselişteydi, son bir haftada üçte bir oranında vaka sayısında düşüş sağlandı. Samsun 'da vaka sayısı yüzde 30 düştü. Samsun'da yoğun bakım oranı yüzde 77